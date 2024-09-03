العالم اليوم - لابيد: نتنياهو أكثر من عزز قوة حماس بتاريخ إسرائيل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 08:22 صباحاً - قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، إنه "لا يوجد أحد في تاريخ إسرائيل عزّز قوة حماس أكثر من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".

وكتب يائير عبر منصة إكس، الإثنين: "يا أعضاء الكنيست من حزب الليكود وشاس ويهودية التوراة، أنتم متواطئون في أكبر كارثة في تاريخ البلاد، هذه هي اللحظة التي يجب أن تتذكر فيها: أنك لم تقسم الولاء لنتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو) بل لدولة إسرائيل".

وتابع يائير: "من أجل العائلات ومن أجل جنود الجيش الإسرائيلي، عليكم أن تطالبوا بصفقة رهائن وأن تقولوا بوضوح أنه إذا لم تتحقق فلن تتمكنوا من الاستمرار في كونكم جزءا من الائتلاف".

واتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية نتنياهو بافتعال مسألة محور فيلادلفيا لإحباط الوصول لصفقة قد تؤدي لانهيار حكومته.