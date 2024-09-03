العالم اليوم - طالت الحرم المكي.. منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارا غزيرة وسيول

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - تعرضت منطقة مكة المكرمة، الثلاثاء، لأمطار غزيرة تحولت إلى سيول ما أعاق حركة المرور خاصة في مدينتي مكة وجدة.

وأوضح الحساب الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة عبر تطبيق إكس أن المنطقة شهدت أمطارا رعدية وتساقط البرد وعواصف ترابية مع ارتفاع الأمواج على السواحل واحتمال تكون أعاصير.

كما ناشد الجميع اتباع إجراءات السلامة وتجنب عبور مجاري السيول.

وشهد الحرم المكي هطول أمطار غزيرة فيما أعلن الهلال الأحمر جاهزيته للتعامل مع الحالة المطرية في منطقة مكة المكرمة.

وأهاب مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة مكة بسالكي الطرق السريعة ومرتادي الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه نظرا لتأثر محافظات المنطقة بالسيول.

وفي جدة جرى إغلاق نفق طريق الأمير ماجد مع شارع فلسطين بمحافظة جدة في الاتجاهين بشكل مؤقت إثر تجمع مياه الأمطار، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وتقرر تحويل الدراسة في المدارس والجامعات لنظام عن بعد في مكة وجدة والطائف وعدد من المناطق المتأثرة.