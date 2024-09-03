أحمد جودة - القاهرة - بايدن يتخطى إسرائيل في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة ويعتمد على مصر وقطر

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه يواصل جهوده للتفاوض بشأن وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يعتمد في هذه المفاوضات على التواصل مع "الأصدقاء" في مصر وقطر، وليس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. جاءت تصريحات بايدن ردًا على ما أعلنه نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا، حيث أكد الرئيس الأمريكي أنه يفضل العمل مع شركائه الإقليميين لتحقيق تقدم في المفاوضات.

تأكيدات بايدن حول المفاوضات الجارية



وفي حديثه للصحفيين من أمام البيت الأبيض، أكد بايدن استمرار المفاوضات حول الاقتراح النهائي لصفقة المحتجزين، مشددًا على أهمية التواصل مع الحلفاء الإقليميين لتحقيق هذا الهدف. هذا التصريح يأتي وسط جهود مستمرة لوقف إطلاق النار وتخفيف التوتر في غزة، مع التركيز على إطلاق سراح المحتجزين.

ووفقًا لموقع أكسيوس الأمريكي، تشير تصريحات بايدن الأخيرة إلى أن المقترح النهائي الذي يجري العمل عليه سيتم الانتهاء منه دون تشاور مباشر بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ويدل هذا على نهج جديد في التعامل مع الأزمة، حيث يفضل بايدن التعاون مع مصر وقطر لتسهيل الوصول إلى اتفاق.

مستشار الأمن القومي: بايدن يبحث عن اقتراح نهائي



وأبلغ مستشار الأمن القومي جيك سوليفان عائلات المحتجزين الأمريكيين في غزة بأن بايدن يدرس تقديم اقتراح نهائي لإسرائيل وحركة حماس يهدف إلى إطلاق سراح المحتجزين ووقف إطلاق النار. هذه الخطوة تأتي في ظل تزايد الضغوط على الإدارة الأمريكية لإيجاد حل سريع للأزمة المتفاقمة في قطاع غزة.

انتقادات لنتنياهو من بايدن



وفي سياق آخر، انتقد بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا إن الأخير لا يبذل جهودًا كافية للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين الإسرائيليين في غزة ووقف إطلاق النار. هذه التصريحات تعكس توترًا في العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول إدارة الأزمة الحالية، وتؤكد على التزام بايدن بتحقيق تقدم في المفاوضات عبر قنوات بديلة.