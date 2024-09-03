نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر أمني: تخوف إسرائيلي من تكرار سيناريو 7 أكتوبر في الضفة الغربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مصدر أمني إسرائيلي عن مخاوف متزايدة لدى تل أبيب من تكرار سيناريو هجمات 7 أكتوبر في الضفة الغربية، محذرًا من تصاعد التدخل الإيراني في المنطقة. وأفاد المصدر بأن طهران تضاعف جهودها خلال الأشهر الأخيرة لتهريب الأموال والأسلحة إلى الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أن هذه الفصائل تتلقى دعمًا يشمل الأسلحة المضادة للمدرعات والأسلحة الخفيفة والمتفجرات.

وأوضح المصدر أن "التعاون مع السلطة الفلسطينية مستمر ويسهم في إنقاذ الأرواح"، لكنه أضاف أن السلطة الفلسطينية تتخوف أيضًا من انقلاب محتمل على غرار ما حدث في قطاع غزة.

وأشار المصدر إلى أن الجيش الإسرائيلي يركز جهوده حاليًا على شمال الضفة، لكنه يحذر من نشوء تهديدات في مناطق أخرى مثل الخليل وبيت لحم. وأضاف أن إسرائيل تعمل على تجنب إشعال انتفاضة ثالثة، بينما تسعى لضرب الخلايا المسلحة دون المساس بالمدنيين.

في سياق متصل، أكد المصدر أن ما يُعرف بـ "الإرهاب اليهودي" يزيد من تعقيد الأوضاع في الضفة الغربية، مما يفاقم الخطر ويؤثر سلبًا على جهود الجيش الإسرائيلي في الحفاظ على الأمن.