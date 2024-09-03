نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة العالمية: حملة تطعيم شلل الأطفال في غزة تحقق إنجازات مبكرة وسط هدنة إنسانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، عن تطعيم ربع أطفال قطاع غزة دون سن العاشرة ضد مرض شلل الأطفال، بعد مرور ثلاثة أيام فقط على بدء الحملة التي تهدف لاحتواء انتشار المرض في ظل العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة.

وأوضحت المنظمة أن الحملة تجاوزت أهدافها الأولية بعد تطعيم أكثر من 161 ألف طفل في المنطقة الوسطى من غزة، مقارنة بالـ150 ألف طفل المستهدفين في هذه المرحلة المبكرة. تأتي هذه الحملة في أعقاب اكتشاف أول حالة إصابة بشلل الأطفال في غزة الشهر الماضي، مما دفع إلى تسريع الجهود لتجنب تفشي المرض.

وأشار ريك بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى أن الحملة تعتمد على فترات وقف إطلاق النار الإنسانية، التي تستمر لمدة 8 ساعات في مناطق محددة، للسماح للفرق الطبية بالوصول إلى الأطفال. وأضاف أن الحملة ستمتد لاحقًا إلى جنوب غزة ثم شمالها، مع هدف الوصول إلى نحو 340 ألف طفل.

وأكد بيبركورن أن نجاح الحملة مرهون بتطعيم 90% على الأقل من أطفال غزة، وهو الأمر الذي سيكون حاسمًا لمنع انتشار شلل الأطفال داخل القطاع وعبر الحدود. مشيرًا إلى أن هناك تحديات لا تزال تواجه الفرق الطبية في بعض مناطق جنوب غزة، حيث تستمر المفاوضات لضمان وصول اللقاح إلى جميع الأطفال المحتاجين.