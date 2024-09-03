العالم اليوم - زيلينسكي: أكثر من 220 قتيل خلال قصف روسي لوسط أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 02:20 مساءً - قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، الثلاثاء، إن أكثر من 220 شخصا سقطوا في قصف روسي على وسط أوكرانيا.

وأعلن زيلينسكي أن صاروخين باليستيين روسيين ضربا منشأة تعليمية ومستشفى مجاورا في منطقة وسط أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 41 شخصا وإصابة 180 خرين، بحسب ما أفادت وكالة أسوشيتدبرس.

وقال زيلينسكي في مقطع مصور نشره على قناته على تيليغرام إن الضربة وقعت في منطقة بولتافا.

وكان مسؤولون محليون روس قد قالوا في وقت سابق إن أوكرانيا شنت هجمات بطائرات مسيرة خلال الليل على العاصمة الروسية موسكو وعدة أهداف أخرى في جميع أنحاء البلاد الأحد، في حين تضغط كييف على الولايات المتحدة كي تسمح لها باستخدام الأسلحة التي يوفرها حلفاؤها لضرب عمق روسيا.

وذكر سيرغي سوبيانين، رئيس بلدية موسكو، في منشورات على تطبيق تليغرام، إن أربع طائرات مسيرة على الأقل كانت تحلق باتجاه موسكو تم تدميرها في المنطقة المحيطة بالمدينة.

ومع النمو السريع لصناعة الطائرات المسيرة في أوكرانيا، كثفت كييف هجماتها، وضربت البنية التحتية للطاقة والجيش والنقل، وهي قطاعات حيوية لجهود الحرب في موسكو.