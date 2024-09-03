نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتقال مسؤول الشبكة المالية للموساد في إسطنبول: تفاصيل العملية الأمنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة المخابرات التركية، يوم الثلاثاء، عن اعتقال مواطن من كوسوفو بتهمة إدارة الشبكة المالية لجهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في تركيا. ووفقًا للوكالة، تم القبض على ليريدون ريجيبي في إسطنبول يوم 30 أغسطس، للاشتباه في قيامه بتحويل أموال إلى عملاء للموساد في البلاد.

وأضافت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية أن المشتبه به، الذي يُدعى ليريدون ريكسبي من كوسوفو، دخل تركيا في 25 أغسطس، وتم القبض عليه يوم الجمعة الماضي واعتقل رسميًا يوم الثلاثاء. وأكدت الوكالة أن ريكسبي اعترف خلال الاستجواب بتحويل أموال.

ومنذ يناير، اعتقلت السلطات التركية عشرات الأشخاص، بينهم وكلاء قانونيون، بتهمة جمع بيانات عن أفراد، معظمهم فلسطينيون يقيمون في تركيا، لصالح الموساد. ولم تصدر إسرائيل أي تعليق رسمي بشأن هذه الاعتقالات.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان من أبرز المنتقدين للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، وأشاد بحركة حماس واعتبرها حركة تحرير. وفي مايو، أوقفت تركيا جميع العلاقات التجارية مع إسرائيل وطلبت الانضمام إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية من قبل جنوب إفريقيا.