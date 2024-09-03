نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماليزيا تلمح برغبتها بالانضمام إلى بريكس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت خارجية ماليزيا إن رئيس الوزراء أنور إبراهيم سيعلن عن اهتمام بلاده بالانضمام إلى البريكس خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش منتدى الشرق الاقتصادي.

وجاء في بيان الوزارة: "سيقوم رئيس الوزراء أنور إبراهيم بزيارة عمل إلى روسيا يومي 4 و5 سبتمبر للمشاركة في منتدي الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك..ومن المقرر أيضا عقد اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومن المتوقع أن يناقش رئيس الوزراء والرئيس بوتين التعاون في سياق الشراكة التجارية بين روسيا والآسيان، وسيؤكد رئيس الوزراء أيضا اهتمام ماليزيا بالانضمام إلى البريكس".

وستستضيف مدينة قازان من 22 وحتى 24 أكتوبر المقبل قمة مجموعة "بريكس" التي تضم 10 دول بينها مصر والإمارات والسعودية.

وتمثل مجموعة "بريكس" الآن 45% من سكان العالم، و36% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وهو ما يتجاوز مساهمة مجموعة G7 البالغة 30.

ومنذ مطلع العام الجاري انضمت إلى بريكس مصر وإيران والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإثيوبيا،وإثيوبيا، إلى روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا.

ويشار إلى أن قرابة 23 دولة أخرى أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى مجموعة "بريكس".