نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوتين يزور منغوليا متحديًا مذكرة اعتقال دولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا، الثلاثاء، في زيارة تعد الأولى إلى دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدار المحكمة مذكرة اعتقال دولية بحقه قبل نحو 18 شهرًا بتهمة ارتكاب جرائم حرب نتيجة غزو أوكرانيا.

ورغم الدعوات الدولية التي وجهتها أوكرانيا ومنظمات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتسليم بوتين إلى المحكمة في لاهاي، لم تشر الدولة المضيفة إلى أنها ستقوم بتنفيذ المذكرة. وذكر متحدث باسم الكرملين الأسبوع الماضي أن روسيا ليست قلقة بشأن الزيارة.

تضع زيارة بوتين منغوليا في موقف دقيق، حيث تلتزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية باحتجاز المشتبه بهم حال صدور مذكرة اعتقال بحقهم. ومع ذلك، فإن منغوليا تعتمد على روسيا في الحصول على الوقود وبعض إمدادات الكهرباء، مما يعقد الموقف.

أعرب الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن قلقه من احتمال عدم تنفيذ مذكرة المحكمة الجنائية الدولية، وأكد أنه يشارك السلطات المنغولية قلقها. وقالت نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية: "لدى منغوليا، مثل جميع دول العالم، الحق في تطوير علاقاتها الدولية وفقًا لمصالحها. ومع ذلك، فهي دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2002، وعليها التزامات قانونية نتيجة لذلك."

وفي تطور متصل، وقع أكثر من 50 مواطنًا روسيًا يعيشون خارج البلاد على رسالة مفتوحة يطالبون فيها حكومة منغوليا باحتجاز بوتين فور وصوله.

وكان بوتين قد قام بجولات خارجية متعددة في الأشهر الأخيرة، حيث زار الصين في مايو، وتوجه إلى كوريا الشمالية وفيتنام في يونيو، وحضر اجتماعات منظمة شنغهاي للتعاون في كازاخستان في يوليو.