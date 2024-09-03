نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر ترد على نتنياهو عقب الكشف مصدر سلاح حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية المصرية، يوم الثلاثاء، عن رفضها التام للتصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي زعم فيها أن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا. وأشارت الوزارة إلى أن هذه التصريحات تأتي في محاولة لتشتيت انتباه الرأي العام الإسرائيلي وعرقلة جهود الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن والمحتجزين.

وأكدت الوزارة في بيانها: "تحمّل جمهورية مصر العربية الحكومة الإسرائيلية عواقب إطلاق مثل تلك التصريحات التي تزيد من تأزيم الموقف، وتستهدف تبرير السياسات العدوانية والتحريضية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد في المنطقة."

وأضاف البيان: "تؤكد جمهورية مصر العربية حرصها على مواصلة القيام بدورها التاريخي في قيادة عملية السلام في المنطقة بما يؤدي إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين ويحقق استقرار جميع شعوب المنطقة."

وكان نتنياهو قد صرح، يوم الإثنين، أن حركة حماس تحصل على السلاح من مصر عبر محور فيلادلفيا، قائلًا: "لقد حرصنا على أن لا يدخل دبّوس إلى غزة من جانبنا، لكنهم سلحوا أنفسهم عبر محور فيلادلفيا ومصر." وشدد على أنه "من يصرح بإمكانية انسحابنا من فيلادلفيا لمدة 42 يوما يعرف أنها ستتحول إلى 42 عاما."

وفي وقت سابق، أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي تمسك نتنياهو بمبدأ بقاء إسرائيل فعليًا في محور فيلادلفيا، من معبر كرم أبو سالم إلى البحر.