نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بريطانيا تعتقل 5 قاصرين بتهمة قتل رجل مسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اعتقلت الشرطة البريطانية اليوم الثلاثاء 5 قاصرين للاشتباه في قتلهم مسنا عمره 80 عاما في بلدة برونستون.

وقالت شرطة محافظة ليسترشاير في بيان: "بعد سلسلة من التحقيقات اعتقل رجال الأمن 5 أشخاص وهم صبي وفتاة بالغان من العمر 14 عاما وصبي وفتاتان بالغون من العمر 12 سنة، للاشتباه في ارتكاب جريمة قتل. ويتم حاليا استجوابهم".

وأضاف البيان أن الحادث وقع مساء الأحد الماضي في حديقة فرانكلين المحلية. وكان الرجل المقتول يتنزه مع كلبه عندما هاجمته مجموعة من القاصرين. ولاذ الجناة بالفرار قبل وصول الشرطة إلى مكان الحادث. وبعد وفاة الرجل في المستشفى متأثرا بجروحه، تم تحويل القضية الجنائية إلى جريمة قتل.