العالم اليوم - الماجد للعود السعودية تتطلع لجمع 188 مليون دولار من طرح أولي

انتم الان تتابعون خبر الماجد للعود السعودية تتطلع لجمع 188 مليون دولار من طرح أولي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 05:26 مساءً - حددت شركة الماجد للعود السعودية، الثلاثاء، سعر طرحها العام الأولي في بورصة الرياض عند 94 ريالا للسهم وهو الحد الأقصى لنطاق السعر الاسترشادي، لتنضم بذلك إلى قائمة الشركات الخليجية التي اتخذت قرار الطرح.

وتقدم الماجد للعود 675 منتجا عبر ست فئات من بينها رائحة العود العربي وخشب العود إلى جانب عطور أخرى وزيوت عطرية واكسسوارات.

وتعرض المجموعة التي تتخذ من الرياض مقرا لها 7.5 مليون سهم تمثل حصة 30 بالمئة من أسهمها في طرحها العام الأولي لجمع 705 ملايين ريال (188 مليون دولار).

وأفادت بأن الطرح تم تغطيته 156.5 مرة.

ولم تحدد الشركة الموعد المتوقع لبدء التداول على أسهمها.

وقالت: "لن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح" وإنها ستوزعها على المساهمين البائعين.

وشهدت منطقة الخليج فورة من عمليات الطرح العام الأولي في الأعوام القليلة الماضية في ظل سعي حكومتي السعودية والإمارات على وجه التحديد إلى تنمية أسواق رأس المال وجذب الاستثمارات.

وقررت عدة شركات خاصة أيضا إجراء طرح أسهم فيها هذا العام، منها سبينس دبي، صاحبة امتياز سلسلة سبينس للمتاجر الكبرى في الإمارات.

وتأسست الماجد للعود عام 1956 ونمت منذ ذلك الحين لتمتلك 237 متجرا في السعودية و49 متجرا آخر في منطقة الخليج حتى نهاية العام الماضي.

وحققت الشركة أرباحا بقيمة 767 مليون ريال (204.4 مليون دولار) العام الماضي، مع تسجيل هامش ربح 66.6 بالمئة.