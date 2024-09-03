العالم اليوم - "موانئ أبوظبي" تقدم خدمات لشحن البضائع عبر السكك الحديدية

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 06:25 مساءً - أطلقت "نواتوم للخدمات اللوجستية"، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، الثلاثاء، خدماتها اللوجستية الجديدة لشحن البضائع عبر السكك الحديدية في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز التكامل في محفظة أعمال شركة "نواتوم للخدمات اللوجستية" وخدماتها لشحن البضائع والتي تشمل الشحن البري والبحري والجوي، ليتم بذلك إضافة أول خدمة نقل بالسكك الحديدية بين ميناء خليفة ومرافئ الفجيرة.

وسيتم تقديم الخدمة الجديدة عبر شبكة السكك الحديدية الوطنية في الإمارات، المطّورة والمُدارة من شركة الاتحاد للقطارات، وتهدف "نواتوم" من خلالها إلى تعزيز قدرات المناولة عبر شبكة الخدمات اللوجستية في المنطقة، وتوفير خيارات متعددة للمتعاملين الذين ينقلون أحجام كبيرة من البضائع براً.

وستوفر الخدمة رحلات أسبوعية يمكنها مناولة ما يصل إلى 156 حاوية نمطية قياس 20 قدماً أو 78 حاوية نمطية قياس 40 قدماً في كل اتجاه عبر رحلة قطار واحدة.

واعتماداً على حجم الطلب، يمكن أن تشتمل الخدمة على النقل بالشاحنات من الميل الأول إلى الميل الأخير، مما يوفر على المتعاملين خدمات نقل سلسة وشاملة على امتداد سلسلة التوريد.

وقال محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي إن الرحلة الافتتاحية لأول قطار تجاري من ميناء خليفة إلى مرافئ الفجيرة تشكل محطة بارزة في رحلة مجموعة موانئ أبوظبي، والتي تأتي في إطار جهودنا لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة، الرامية إلى تعزيز الاتصال عبر دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وأضاف أن شبكة السكك الحديدية الوطنية الإماراتية، المطوّرة والمشغلة من قبل الاتحاد للقطارات، تمثل جزءا لا يتجزأ من شبكة الخدمات التي توظفها المجموعة للنقل متعدد الوسائط، فهي تربط بين موانئنا البحرية الاستراتيجية وأصولنا اللوجستية الداخلية، كما أنها تمثل نقطة انطلاق سنسهم من خلالها في دعم مسيرة التنمية، ورفد الاقتصاد الوطني، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".