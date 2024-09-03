العالم اليوم - الاتحاد الأوروبي "يأسف" لأن منغوليا لم تعتقل بوتين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 06:25 مساءً - أعرب الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، عن "أسفه" لعدم اعتقال منغوليا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارته الرسمية لأولان باتور، تنفيذا لمذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وقال متحدث باسم التكتل، في بيان، إن "الاتحاد الأوروبي يأسف لعدم امتثال منغوليا، الدولة الموقعة لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لواجباتها (القاضية) بتنفيذ مذكرة التوقيف" بحق بوتين.

وأجرى بوتين محادثات مع نظيره المنغولي أوخنا خورلسوخ في العاصمة أولان باتور، يوم الثلاثاء، في إطار زيارته الأولى للدولة الحبيسة منذ 5 سنوات.

وبعد لقائه بالرئيس المنغولي، التقى بوتين رئيس البرلمان المنغولي دازغيفين أمارباياسغالان ورئيس الوزراء لوفسانامسرين أويون إردين.

وهذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها بوتين لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية منذ إصدارها مذكرة توقيف بحقه قبل نحو 18 شهرا.

وكان متحدث باسم بوتين قال، الأسبوع الماضي، إن الكرملين لا يشعر بالقلق.

ويلتزم أعضاء المحكمة الجنائية باحتجاز المشتبه بهم في حال صدور مذكرة اعتقال بحقهم، لكن منغوليا دولة حبيسة وتعتمد على روسيا في الحصول على الوقود وبعض إمدادات الكهرباء، كما لا تمتلك المحكمة آلية تنفيذ.