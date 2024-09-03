نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصادر: الهجوم الروسي على بولتافا أدى إلى مقتل وجرح قرابة 300 عسكري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر لـ RT اليوم الثلاثاء، بمقتل وإصابة أكثر من 300 مسلح أوكراني بينهم مدربون أجانب في هجوم روسي استهدف معهد الاتصالات العسكري التابع للقوات الأوكرانية في بولتافا.

وأشار المصدر إلى أن الهجوم تم تنفيذه على مركز تدريب فيلق الإشارة الأوكراني بصاروخين من طراز "إسكندر-إم"، وتبين طبيعة الدمار أن صاروخا سقط بين الطابقين الثالث والرابع، وأدى الانفجار إلى انهيار سقف الطابقين الرابع والخامس، لكن سقف المبنى لم ينهر.

وقال المصدر إن الصاروخ الثاني أصاب سطح المبنى من الأعلى، ما أدى إلى انهيار السقف وأسقف الطوابق الخامس والرابع والثالث.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلن الرئيس المشارك للمجلس التنسيقي لاندماج المناطق الروسية الجديدة فلاديمير روغوف، أن الجيش الروسي وجه ضربة صاروخية استهدفت المعهد العسكري الأوكراني للاتصالات في بولتافا.

وبحسب صحيفة "التايمز" البريطانية، كان هذا المعهد أحد أهم المنشآت الأوكرانية وأكثرها فعالية منذ انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وذكرت وكالة "أر بي كا الأوكرانية" نقلا عن مصادر، أنه تم فتح قضية جنائية ضد الجيش الأوكراني بعد قصف معهد الاتصالات العسكرية في بولتافا، بتهمة الإهمال.