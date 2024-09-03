نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 1 أكتوبر..مادورو يعلن تاريخ الاحتفال الجديد بعيد الميلاد في فنزويلا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إقامة الاحتفالات بعيد الميلاد، في وقت أبكر من المعتاد هذه السنة، بتقديم الاحتفالات إلى 1 أكتوبر.

وقال مادورو لأنصاره في خطاب تلفزيوني: "لقد حل سبتمب وتنتشر رائحة عيد الميلاد، الكريسماس في الأجواء بالفعل. سأقدم موعد عيد الميلاد إلى 1 أكتوبر بموجب مرسوم، في بادرة لشكر للشعب المكافح".

وسبق لمادورو أن قدم موعد عيد الميلاد أثناء جائحة كورونا في 2020، إلى 15 أكتوبر وفي العام الموالي إلى 4 أكتوبر.

وفي ذلك الوقت نشر مادورو مقطعًا مصورًا لقصر "ميرافلوريس" الرئاسي المزين بأشجار عيد الميلاد وزينته.

وعادة ما توزع الحكومة الاشتراكية علب الطعام على سكان الأحياء الفقيرة بالبلاد أثناء الاحتفالات بعيد الميلاد.