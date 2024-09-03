نيجيريا: مقتل 81 شخصا في هجوم لـ بوكو حرام شمال شرق البلاد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 سبتمبر 2024 08:26 مساءً - قُتل ما لا يقل عن 81 شخصاً وفقد آخرون بعد هجوم في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية لوكالة فرانس برس الثلاثاء 3 سبتمبر 2024.

وأشارت "فرانس برس" إلى أن الشرطة النيجيرية رجحت تورط جماعة بوكو حرام الإرهابية في الهجوم، وقال المتحدث باسم شرطة ولاية يوبي، عبد الكريم دونجوس، إن "حوالي 150 من إرهابيي بوكو حرام يستقلون أكثر من 50 دراجة نارية، مسلحين ببنادق وقنابل يدوية، هاجموا قرية مافا حوالي الساعة الرابعة مساء أمس الأول الأحد".

وقال بولاما جلال الدين، المتحدث باسم رئيس الحكومة المحلية في تارموا، حيث تقع مافا: "قُتل ما لا يقل عن 81 شخصاً".