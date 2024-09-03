19 شهيداً بغارات للاحتلال على غزة

19 شهيداً بغارات للاحتلال على غزةاُستشهد 19 فلسطينياً، اليوم، جراء تواصل غارات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد 5 مواطنين، بينهم طفلان وامرأة، جراء قصف الاحتلال شقة سكنية بمدينة غزة شمالي القطاع.

كما استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال منطقة الصفطاوي بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وارتقى 4 شهداء جراء قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين وسط مدينة غزة ومحيط مسجد بحي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وفي دير البلح وسط قطاع غزة، استشهدت طفلة وأصيب آخرون بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا بالمدينة، كما وصل شهيدان مجهولي الهوية للمستشفى الأوروبي جراء قصف الاحتلال بلدة الشوكة بمدينة رفح جنوبي القطاع.

ويشن الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من عشرة شهور حرب إبادة شاملة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين، معظمهم من الأطفال والنساء، فضلا عن نزوح حوالي مليوني شخص، في ظل دمار هائل في البنية التحتية الصحية والتعليمية ووقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ما أسفر عن مجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.