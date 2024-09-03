نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة استقالات في الحكومة الأوكرانية... وزيلينسكي يقيل نائب رئيس مكتبه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أقال رأس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي اليوم الثلاثاء نائب رئيس مكتبه روستيسلاف شورما من منصبه.

وكتب النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونتشارينكو في منشور عبر منصة "تلغرام": "روستيسلاف شورما يغادر منصب نائب رئيس مكتب الرئيس".

ووفقا له "فإن شورما أراد الاستقالة من منصبه منذ فترة، بسبب شعوره بأن الأوضاع في أوكرانيا في تدهور كبير وتتجه نحو مشاكل كبيرة".

وشغل روستيسلاف شورما منصب نائب رئيس مكتب الرئيس منذ عام 2021، ونشرت بعض وسائل الإعلام الأوكرانية في وقت سابق تحقيقا يفيد بأن عدة شركات طاقة مملوكة لأفراد مقربين من شورما تلقت مدفوعات حكومية غير مبررة.

في 3 سبتمبر كتبت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" نقلا عن مصادر قريبة من رأس نظام كييف أن زيلينسكي قد يقيل شورما في الأيام المقبلة.

هذا وأعلن النائب في البرلمان الأوكراني ياروسلاف جليزنيك في وقت سابق عن تغييرات محتملة في الحكومة ومكتب الرئيس الأوكراني.

وفي ذات الوقت، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بأن هناك احتمالا لتنصيب وزير الصناعات الاستراتيجية ألكسندر كاميشن خلفا لشورما.

وفي وقت لاحق أعلن رئيس البرلمان الأوكراني روسلان ستيفانتشوك أن كاميشن إلى جانب وزير العدل دينيس ماليوسكا ووزير حماية البيئة والموارد الطبيعية روسلان ستريليتس، قدموا استقالاتهم.

وفقا لغونتشارينكو، ستتم دراسة طلبات الاستقالة في جلسة البرلمان يوم الأربعاء.

ووفقا للنائب، من المتوقع أن يصوت البرلمان يوم الخميس على التعيينات في المناصب الوزارية، بالرغم من أن المناصب والشخصيات القادمة لا تزال مبهمة.

وفي الختام وصف غونتشارينكو التحولات الجارية في المناصب الحكومية والسلطة الأوكرانية بالفوضى العارمة.