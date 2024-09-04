نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية العراقية: ندين بشدة تصريحات إسرائيل التي تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية العراقية، إدانتها الشديدة للتصريحات الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، التي تستهدف عرقلة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بهدف استمرار الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها قوات الاحتلال.

وأكدت الوزارة العراقية تضامنها الكامل مع مصر في مواجهة هذه المزاعم الباطلة، وترفض محاولات الكيان الإسرائيلي تزييف الحقائق وتضليل المجتمع الدولي عبر الأكاذيب المتعلقة بالشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر، مما يُنذر بتصعيد خطير للعنف في المنطقة.

وتشدد وزارة الخارجية العراقية على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لإلزام قوات الاحتلال بإنهاء عدوانها على غزة بشكل فوري، وذلك لتمكين معالجة الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.