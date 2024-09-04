العالم اليوم - الفحم يولد أقل من 50% من كهرباء أستراليا لأول مرة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 08:18 صباحاً - شهدت أستراليا تحولاً تاريخياً في قطاع الطاقة، حيث سجلت أدنى نسبة على الإطلاق لتوليد الكهرباء من الفحم خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس، و

فقد أظهرت بيانات صدرت حديثا أن الفحم ولد أقل من 50 بالمئة من الكهرباء في أستراليا الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى تاريخي في البلاد وسط ارتفاع إنتاج الطاقة المتجددة.

وبحسب Open-NEM، فإن الفحم ولّد 49.1 بالمئة من كهرباء البلاد، في حين شكلت مصادر الطاقة المتجددة 48.7 بالمئة حيث عملت العواصف على تعزيز إنتاج الطاقة بواسطة الرياح.

لا تزال أستراليا واحدة من أكبر مصدري الفحم والغاز في العالم، وقد اعتمدت بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتوفير الكهرباء.

لكن خبير التمويل المناخي تيم باكلي قال إن الأرقام القياسية المسجلة في أغسطس كانت بسبب الأحوال الجوية العاصفة وبداية دافئة للربيع، مما قلل الطلب على الشبكة بنسبة تصل إلى 20 بالمئة.

كما أدت الرياح التي تجاوزت 150 كيلومترًا (93.2 ميلًا) في الساعة في جنوب شرق البلاد إلى مضاعفة توليد طاقة الرياح عن المعتاد.

وقال باكلي لوكالة فرانس برس: "إنها حصة تاريخية منخفضة للفحم في سوق الطاقة الوطنية الأسترالية، لكنها أيضًا مؤشر على الاتجاه الذي نسير فيه".

وأضاف "لن يستغرق الأمر سوى بضع سنوات من الآن قبل أن تصبح مساهمة الفحم في الطاقة تساوي الصفر".

في عام 2022-2023، شكل الوقود الأحفوري حوالي 91 بالمئة من الطاقة المستهلكة في البلاد - وهو مقياس أكثر شمولا من إنتاج الكهرباء يشمل الوقود المستخدم في النقل والصناعة.

الاستثمار في الطاقة المتجددة

مع اقتراب معظم محطات الطاقة الفحمية الـ16 العاملة في أستراليا من الإغلاق في السنوات القادمة، تتسابق الحكومة وقطاع الصناعة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

كشفت الحكومة الأربعاء عن ست مشاريع بطاريات سيتم بناؤها في جميع أنحاء جنوب أستراليا وفيكتوريا، والتي ستوفر 1000 ميغاواط من التخزين بحلول عام 2027.

وقال وزير الطاقة الأسترالي، كريس بوين، إن التحول الطاقي سيحدث لأن "المناخ يتطلب ذلك، والواقع الاقتصادي يتطلب ذلك".

وأضاف: "يجب أن ننفذ حلولًا عقلانية الآن، وليس بعد عقد أو عقدين، لنتأكد من تلبية احتياجات أستراليا من الطاقة".

وقال باكلي إنه على الرغم من نمو الاستثمار في هذا القطاع في أستراليا، إلا أنه ما يزال يتخلف عن البلدان الأخرى.

وقال: "لقد تجاوزت الصين أستراليا في مجال الطاقة المتجددة. إنها تستثمر ما يقرب من تريليون دولار أسترالي (حوالي 671 مليار دولار) سنويًا في التكنولوجيا النظيفة".

وقال "تقوم الصين بإنشاء نفس القدر من الطاقة المتجددة الجديدة في أسبوع، كما تقوم أستراليا بإنشائها في عام واحد."

وفي الأسبوع الماضي، حذرت الهيئة التنظيمية للطاقة في أستراليا من أن الاستثمار المستمر في سوق الطاقة المتجددة ضروري لتجنب انقطاع التيار الكهربائي في العقود المقبلة مع توقع ارتفاع الطلب.