العالم اليوم - الصين تتوغل في شرق إفريقيا باتفاق مبدئي لتطوير سكك حديدية

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 08:18 صباحاً - وقعت كل من الصين وتنزانيا وزامبيا اتفاقية مبدئية لتطوير خطوط سكك حديدية مقامة منذ عقود بهدف تحسين شبكة النقل عبر السكك الحديدية والبحر في شرق إفريقيا، بحسب ما نقلت وسائل إعلام رسمية صينية.

وذكر التلفزيون المركزي الصيني (سي.سي.تي.في) أن الرئيس شي جين بينغ شهد توقيع مذكرة تفاهم بشأن مشروع للسكك الحديدية بين تنزانيا وزامبيا مع رئيسي البلدين اللذين يزوران بكين لحضور منتدى التعاون الصيني الأفريقي.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن شي قوله "الصين مستعدة لاستغلال هذه القمة كفرصة لإحراز تقدم جديد في تنشيط خط السكك الحديدية بين تنزانيا وزامبيا، والتعاون لتحسين شبكة النقل عبر السكك الحديدية والبحر في شرق إفريقيا، وجعل تنزانيا منطقة عرض لتوطيد التعاون بجودة عالية بين الصين وإفريقيا في إطار مبادرة الحزام والطريق".

ووافق البنك الدولي في وقت سابق من العام على تمويل بقيمة 270 مليون دولار للمساعدة في تحسين الربط بين تنزانيا وزامبيا المجاورتين وتعزيز التجارة الإقليمية.

وتشرف هيئة السكك الحديدية بين تنزانيا وزامبيا على ممر دار السلام بين البلدين، وهو طريق رئيسي لتصدير النحاس من منطقة حزام النحاس في وسط إفريقيا.

ويعد الممر طريقا بديلا لتجاوز الاختناقات اللوجستية في جنوب إفريقيا والتي أعاقت تصدير النحاس والكوبالت من زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.