نيودلهي: طائرة تابعة لطيران الهند تتلقى تهديدًا بوجود قنبلة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 08:25 صباحاً - تلقت طائرة تابعة لشركة طيران الهند تهديدًا بوجود قنبلة على متنها أثناء توجهها من العاصمة "نيودلهي" إلى مدينة "فيساخاباتنام" في ولاية "أندرا برديش".

ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم /الأربعاء/ عن مسئول في مطار فيساخاباتنام قوله إن شرطة نيودلهي تلقت مكالمة تهديد بوجود قنبلة على متن الطائرة وقامت بإبلاغ شركة الطيران والمطار، مشيرا إلى أن الطائرة التي كانت تقل 107 ركاب هبطت بسلام وعقب فحصها تبين عدم صحة التهديد.