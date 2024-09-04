العالم اليوم - أسهم اليابان تهبط لأدنى مستوى في شهر بضغط من أسهم الرقائق

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تهبط لأدنى مستوى في شهر بضغط من أسهم الرقائق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - هوى المؤشر نيكي الياباني بأكثر من أربعة بالمئة في ختام جلسة الأربعاء، مع تراجع الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية بعد خسائر لسهم إنفيديا للذكاء الاصطناعي وتجدد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي بسبب بيانات ضعيفة عن قطاع التصنيع.

وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 4.24 بالمئة عند 37047.61 نقطة، مسجلا أدنى مستوى إغلاق منذ 15 أغسطس وأكبر انخفاض منذ الخامس من الشهر ذاته.

وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 3.65 بالمئة إلى 2633.49 نقطة، بحسب بيانات "رويترز".

وقال توموشيكا كيتاوكا، كبير خبراء الأسهم في نومورا للأوراق المالية "تراجع اليوم كان رد فعل على التعافي الحاد من الخسائر الكبيرة في منتصف أغسطس".

وأضاف "لقد أصبحت السوق حذرة بشأن حالة الاقتصاد الأميركي وستظل حذرة حتى صدور بيانات الوظائف غير الزراعية المقرر صدورها يوم الجمعة".

وانخفض المؤشر نيكي بأكثر من 12 بالمئة إلى 31458.42 في الخامس من أغسطس في أكبر تراجع له منذ ما يسمى بالاثنين الأسود وسط مخاوف من ركود أميركي وارتفاع الين بحدة.

وأغلقت وول ستريت على انخفاض حاد، الثلاثاء، بعد أن هبطت إنفيديا 10 بالمئة مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الذكاء الاصطناعي.

وتأثرت الأسواق أيضا بيانات معهد إدارة التوريد الأميركي التي أظهرت استمرار ضعف نشاط التصنيع في الولايات المتحدة.

وفي اليابان اقتفت شركات الرقائق العملاقة أثر إنفيديا، إذ هبط سهم طوكيو إلكترون 8.55 بالمئة وأدفانتست 7.74 بالمئة.

ومن بين 225 شركة مدرجة على مؤشر نيكي، انخفض 214 سهما بينما ارتفع 11 سهما.