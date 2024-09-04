العالم اليوم - كييف: روسيا تستهدف منشآت للطاقة في 6 مناطق خلال 24 ساعة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - أفادت تقارير من أوكرانيا، اليوم الأربعاء، بأن روسيا هاجمت منشآت الطاقة في 6 مناطق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من ناحية ثانية، ارتفعت حصيلة القصف الروسي على مدينة لفيف، الواقعة في غرب أوكرانيا والقريبة من الحدود مع بولندا، إلى 7 قتلى، وفقا لما ذكرته السلطات الأوكرانية.

وقال وزير الداخلية إيغور كليمنكو إن 7 أشخاص قتلوا، بينهم 3 أطفال، وأصيب أكثر من 30 بجروح في ضربات روسية استهدفت خلال ليل الثلاثاء الأربعاء مدينة لفيف.

من جهته، دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "ضربات إرهابية روسية"، مجددا دعوة حلفائه الغربيين الى زيادة دعمهم العسكري لأوكرانيا في مجال أنظمة الدفاع الجوي.

ويأتي ذلك غداة من هجوم صاروخي روسي استهدف مدينة بولتافا وسط أوكرانيا، أدى الى مقتل 51 شخصا وإصابة 271 آخرين بجروح، بحسب حصيلة رسمية أعلنت الثلاثاء، وأكد مسؤولون أنها قابلة للارتفاع في ظل مخاوف بأن يكون بعض الضحايا تحت الأنقاض.

ودوت صافرات الإنذار اعتبارا من فجر الأربعاء في لفيف، قبل سقوط الصواريخ الروسية على المدينة الواقعة على بعد نحو 1000 كيلومتر من خطوط الجبهة.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن روسيا أطلقت خلال الليل 13 صاروخا و29 مسيّرة مفخخة، مشيرة الى أنها تمكنت من اعتراض 7 صواريخ و22 مسيرة.

وكانت السلطات المحلية أعلنت في 26 أغسطس أن روسيا هاجمت منشآت للطاقة في لفيف، ما تسبّب بانقطاع جزئي للتيار الكهربائي في المدينة ومنطقتها.