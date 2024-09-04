الحرس الثوري: رد إيران على اغتيال هنية يحتاج للتفكير وضبط النفس ويمكن أن يتم حين تتوافر الظروف

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أحمد جودة - القاهرة - قال ‏مسؤول في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، إن رد إيران على اغتيال إسماعيل هنية يحتاج للتفكير وضبط النفس ويمكن أن يتم حين تتوافر الظروف.

وكانت حركة حماس، أعلنت اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي للحركة في الخارج.

وقد أفاد التلفزيون الإيراني، نقلا عن بيان للحرس الثوري، بأنه تم اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» اسماعيل هنية وأحد حراسه في طهران.

وأكدت مصادر، أن مقتل هنية نتج عن استهدف مقر إقامته في طهران الساعة 2 فجرا، بصاروخ مباشر موجه نحو جسده، حسب ما ذكرت قناة العربية.