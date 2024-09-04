‏النيابة العامة في تونس تأمر بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال

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أحمد جودة - القاهرة - أمرت ‏النيابة العامة في تونس، بسجن المرشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال.

وقد ألقت الشرطة التونسية القبض على العياشي زمال، المرشح للانتخابات الرئاسية، فجر الإثنين، وفقًا لما أفاد به عضو بحملته لرويترز.

وجاء الاعتقال قبيل ساعات من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين المقبولين لخوض الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وأشار مهدي عبد الجواد، عضو في حملة زمال، إلى أن الشرطة اعتقلته من منزله، بشبهة تزوير تزكيات شعبية، وهو الأمر الذي وصفه بأنه "عبث" ويهدف إلى إقصاء زمال من السباق الانتخابي.