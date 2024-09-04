نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توقيع اتفاقيات تعاون وتأكيد على أهمية حل أزمة غزة وتعزيز العلاقات الاقتصادية.. أبرز ما جاء مؤتمر السيسي وأردوغان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد العلاقات المصرية التركية تطورًا ملحوظًا بعد الاجتماع الاستراتيجي رفيع المستوى بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، حيث عُقد مؤتمر صحفي بين الرئيسين في أنقرة، وتم خلاله توقيع عدة مذكرات تفاهم في مختلف مجالات التعاون. وفيما يلي تقدم لكم “بوابة دوت الخليج” أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي.

تعزيز العلاقات الثنائية والاقتصادية

أكد الرئيس السيسي أن الاجتماع الاستراتيجي بين البلدين يأتي ضمن رغبة مصر وتركيا في تعزيز التعاون المشترك، مشددًا على أن مصر تعمل على تأسيس مرحلة جديدة من العلاقات مع تركيا. كما أشار إلى التوقيع على سلسلة من الاتفاقيات التي تستهدف تعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في إطار السعي المشترك لتطوير العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا.

ومن جانبه، عبّر الرئيس التركي أردوغان عن امتنانه لرؤية ثمار التعاون بين البلدين، وأكد على مواصلة الجهود لتطوير العلاقات مع مصر في مختلف القطاعات، خاصة في مجالات الغاز الطبيعي والطاقة النووية، لافتًا إلى أن أنقرة تمضي بخطوات ثابتة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع القاهرة.

قضايا إقليمية مشتركة: غزة، سوريا، وليبيا

وتناول السيسي وأردوغان خلال المؤتمر الصحفي الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الرئيس السيسي على موقف مصر الثابت بالدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار ورفض التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، وأكد على أهمية التعاون بين مصر وتركيا في هذا السياق لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس أردوغان على ضرورة وقف المجازر في غزة، معتبرًا أن إلقاء إسرائيل لآلاف أطنان القنابل على القطاع يهدف لإخضاع الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن تركيا تواصل مساعيها لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن ارتكاب المجازر في غزة.

وفيما يتعلق بالأوضاع في سوريا، رحب السيسي بمساعي التقارب بين سوريا وتركيا، بينما ناقش الجانبان الأوضاع الراهنة في ليبيا والسودان والقرن الإفريقي، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على وحدة الصومال.

أهمية التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات الإقليمية

أوضح السيسي أن التحديات التي تعيشها المنطقة تؤكد على أهمية التنسيق والتعاون بين مصر وتركيا، خصوصًا في مجالات المساعدات الإنسانية والقضايا الأمنية. كما أشار إلى أن البلدين لديهما مواقف متطابقة فيما يخص الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ورفض التصعيد في الضفة الغربية.

زيارة السيسي الأولى لتركيا كرئيس

تأتي هذه الزيارة في إطار دعوة رسمية من الرئيس أردوغان، وهي الزيارة الأولى للرئيس السيسي إلى تركيا منذ توليه الرئاسة. وأكد السفير أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الزيارة ستشهد مباحثات معمقة حول سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية.