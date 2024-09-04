نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتباكات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال بمخيم نور شمس في طولكرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت قناة القاهرة الإخبارية، عن وقوع اشتباكات ضارية بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في كافة المحاور بمخيم نور شمس في طولكرم.

استشهاد شابين من المقاومة الفلسطينية

استشهد، اليوم الثلاثاء، شابين اثنين من المقاومة الفلسطينية خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

ودخلت آليات عسكرية وجرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم طولكرم من البوابة 104 في مدخل مخيم طولكرم، قبل خوضها الاشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية.

