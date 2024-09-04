نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حزب الله: أدخلنا مستوطنة إسرائيلية جديدة على جدول نيراننا وقصفناها للمرة الأولى ‏ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن "حزب الله" اللبناني مساء اليوم الأربعاء، إدخاله على جدول نيرانه المستوطنة الإسرائيلية الجديدة نؤوت مردخاي وقصفتها للمرة الأولى ‏بِصليات من صواريخ الكاتيوشا.

وقال "حزب الله" في بيان له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، وردا على ‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الآمنة وخصوصا في بلدات مركبا وطلوسة والقنطرة ‏وقبريخا، والتي أدت إلى استشهاد مواطنة وجرح اثنين آخرين، أدخلت المقاومة ‏الإسلامية اليوم ‏الأربعاء على جدول نيرانها المستعمرة الجديدة نؤوت مردخاي وقصفتها للمرة الأولى ‏بِصليات من صواريخ الكاتيوشا". ‏