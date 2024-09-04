نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعلام أمريكي: قتلى وجرحى بإطلاق نار في ثانوية بولاية جورجيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة MSNBC الأمريكية بسقوط قتيلين على الأقل وعدد من الجرحى، إثر إطلاق نار بإحدى ثانويات ولاية جورجيا.

وقال مكتب عمدة مقاطعة بارو في بيان، إنه تم القبض على أحد المشتبه بهم بعد أن تلقت السلطات تقريرا عن إطلاق نار نشط في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر بولاية جورجيا.

وجاء في البيان "تم الإبلاغ عن وقوع إصابات، لكن التفاصيل المتعلقة بعددهم أو ظروفهم غير متوفرة حتى الآن".

وقال مصدر في المستشفى لشبكة "سي إن إن"، إن المستشفى المحلي يستقبل مرضى مصابين بطلقات نارية، وكانت شرطة ولاية جورجيا قالت في وقت سابق إنها استجابت لحادثة في المدرسة.

وبحسب مقطع فيديو من خارج المدرسة، كان هناك ما لا يقل عن خمس سيارات إسعاف ووجود نشط كبير لقوات إنفاذ القانون في حرم المدرسة، كما يمكن رؤية مروحية طبية واحدة على الأقل تنقل مريضا من مكان الحادث.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي إن عملاء خاصين من المكتب استجابوا للمساعدة في إنفاذ القانون المحلي.

تنتمي مدرسة أبالاتشي الثانوية إلى نظام مدارس مقاطعة بارو، الذي أبلغ "سي إن إن" بأن الطلاب حصلوا على الإذن بالمغادرة وتم إخطار أولياء الأمور باستلامهم، وقالت المنطقة إنه سيتم توفير وسائل النقل للطلاب الذين يحتاجون إليها.

وقال حاكم ولاية جورجيا براين كيمب في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "وجه كل الموارد المتاحة في الولاية للمساعدة في موقع الحادث".

وحث الحاكم "جميع سكان جورجيا على الانضمام إلى عائلتي في الصلاة من أجل سلامة أولئك الموجودين في فصولنا الدراسية، سواء في مقاطعة بارو أو في جميع أنحاء الولاية".