العالم اليوم - أسهم أوروبا عند أدنى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف حول النمو

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا عند أدنى مستوى في أسبوعين وسط مخاوف حول النمو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 4 سبتمبر 2024 08:22 مساءً - تراجعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات، الأربعاء، مع تقييم المستثمرين للقراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات في منطقة اليورو.

وكشفت بيانات المسح بعض الهشاشة الاقتصادية في منطقة العملة الموحدة، مع تدهور الطلبيات الجديدة والتوظيف وثقة الأعمال، وذلك على الرغم من النمو الاقتصادي.

تحركات الأسهم

تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنسبة 0.95 بالمئة، ليصل إلى مستوى 514.8 نقطة، وهو أدنى مستوى في أكثر من أسبوع.

وهبطت أسهم شركتي الرقائق الهولنديتين "إيه إس إم إل" و"إيه إس إم إنترناشيونال" بنسبة 5.95 بالمئة و5.70 بالمئة على التوالي، وسط الضغوط التي تتعرض لها أسهم التكنولوجيا، وخاصة شركات الرقائق، في الأسواق الأميركية.

وأظهرت القراءة النهائية ضمن مسح لـ"ستاندرد آند بورز غلوبال"، نمو اقتصاد القطاع الخاص في منطقة اليورو بأقوى وتيرة له منذ مايو، حيث ارتفع مؤشر الناتج المركب لمديري المشتريات عند 51 نقطة خلال أغسطس من 50.2 نقطة في يوليو، بدعم من مؤشر الخدمات الذي ارتفع إلى 52.9 نقطة من 51.9 نقطة.