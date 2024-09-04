نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء ماليزيا يثمن محادثاته مع الرئيس بوتين ويصفها بـ "المثمرة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم اليوم الأربعاء على محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التي أجريت على هامش منتدى الشرق الاقتصادي في مدينة فلاديفوستوك الروسية.

ووصف إبراهي محادثاته مع الرئيس بوتين في منشور عبر منصة "تلغرام" بأنها "عميقة ومثمرة".

وأضاف إبراهيم في منشوره: "تشرفت بلقاء الرئيس فلاديمير بوتين خلال زيارتي العملية لفلاديفوستوك للمشاركة في منتدى الشرق الاقتصادي، وكانت محادثاتنا التي أجريت خلال العشاء عميقة وشاملة ومثمرة".

وتستضيف مدينة فلاديفوستوك في الفترة من الـ3 وحتى الـ6 من سبتمبر الجاري، فعاليات وأنشطة منتدى الشرق الاقتصادي، ويعد الحدث منصة لجذب الاستثمارات إلى منطقة الشرق الأقصى الروسي، وملتقى يبحث فيه المشاركون التحديات التي تواجه الاقتصاد في روسيا وفي العالم ككل.

ووصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء إلى مدينة فلاديفوستوك للمشاركة في منتدى الشرق الاقتصادي.

ويعقد الرئيس عدة لقاءات دولية، على هامش منتدى الشرق الاقتصادي، ومن ضمنها إجراء محادثات مع كل من رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، ونائب رئيس الصين هان تشنغ، ونائب رئيس وزراء صربيا ألكسندر فولين.