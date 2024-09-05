نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي وأردوغان يؤكدان الرغبة في تحسين علاقات مصر وتركيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأربعاء، على رغبتهما في تحسين العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي مشترك مع السيسي بعد محادثات في أنقرة، إن تركيا تريد توطيد علاقاتها مع مصرفي قطاعي الغاز الطبيعي والطاقة النووية.



وأكد أردوغان أن أنقرة تمضي بخطوات ثابتة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع القاهرة، وتشجيع الاستثمارات، وتطوير العلاقات مع مصر في مجال الطاقة.

وبشأن الحرب في قطاع غزة، أكد أردوغان أن تركيا ومصر لديهما موقف مشترك بخصوص القضية الفلسطينية. مجددا الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وقال الرئيس التركي: "نعمل مع مصر لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة. ونرفض مطلقا الاتهامات الإسرائيلية بحق مصر".

واعتبر أروغان، أن حكومة نتنياهو تضع العالم كله تحت الخطر وقال "نواصل مساعينا حتى تتم ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب مجازر في غزة".

وأشار الرئيس التركي، إلى أنه بحث مع نظيره المصري ملفات سوريا وشرق المتوسط وليبيا والسودان وغيرها من القضايا.