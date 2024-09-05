العالم اليوم - إعلام إسرائيلي: 6611 صاروخ أطلقت من لبنان خلال 8 أشهر

انتم الان تتابعون خبر إعلام إسرائيلي: 6611 صاروخ أطلقت من لبنان خلال 8 أشهر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 سبتمبر 2024 07:25 صباحاً - كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، عن إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل منذ شهر فبراير وحتى نهاية أغسطس.

ووفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، فقد بلغ إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل خلال الفترة ذاتها 6611 صاروخا، حيث كان العدد الأقل من الصواريخ في شهر يناير الماضي، إذا تم إطلاق 334 صاروخا، مقارنة بأكثر من 1300 صاروخ في أغسطس الماضي.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "1307 صواريخ أطلقت من لبنان تجاه إسرائيل خلال شهر أغسطس بمعدل 40 صاروخا يوميا"، في أعلى معدل لإطلاق الصواريخ منذ بداية الحرب.

ووفقا لإحصائيات إطلاق الصواريخ من لبنان تجاه إسرائيل منذ بداية العام، فقد جاء التوزيع على النحو التالي: