نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليابان والصين تسجلان درجات حرارة قياسية: نظرة على صيف 2024 وتأثيراته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت دولة اليابان صيفها الأكثر حرارة على الإطلاق، وذلك بعد ثلاثة أشهر شديدة الحرارة.

وقد حذر خبراء الأرصاد الجوية من أن درجات الحرارة المرتفعة غير المعتادة قد تستمر خلال فصل الخريف.

وفي الوقت ذاته، تأثرت أجزاء من الصين أيضًا بموجة حر شديدة، مما أدى إلى تأخير بدء العام الدراسي في بعض المدن.

الصيف الأكثر حرارة في اليابان

وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية، سجلت اليابان الصيف الحالي كأعلى درجة حرارة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في عام 1898.

وقد ذكر تقرير وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن متوسط درجات الحرارة في شهور يونيو ويوليو وأغسطس كان أعلى بمقدار 1.76 درجة مئوية من المتوسط المسجل بين عامي 1991 و2020.

وعليه، فإن هذا الصيف يعادل الرقم القياسي المسجل في صيف 2023، والذي كان أيضًا من بين الأكثر حرارة.

الصين تواجه موجة حر شديدة

لم تقتصر موجة الحر على اليابان فقط، بل أثرت أيضًا بشكل كبير على أجزاء من الصين. وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الصينية، سجلت بعض المدن الصينية أعلى درجات حرارة في أغسطس على الإطلاق.

هذا الطقس الحار تسبب في تأخير بدء العام الدراسي في بعض المدن الصينية.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن بعض المدارس والجامعات في مقاطعات جيانجشي وتشونغتشينغ وسيتشوان قد أجلت العودة إلى المدارس حتى التاسع من سبتمبر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.

تأثيرات موجة الحر في الصين

مدينة تشونغتشينغ، التي تشتهر بارتفاع درجات حرارتها في الصيف، شهدت درجات حرارة مرتفعة بشكل غير طبيعي في الأسابيع الأخيرة.

تم إصدار تنبيه أحمر لدرجات الحرارة التي تتجاوز 40 درجة مئوية - أعلى مستوى في نظام التحذير الصيني المكون من ثلاث درجات - لمدة 12 يومًا متتاليًا من أواخر أغسطس حتى بداية سبتمبر.

أضافت صحيفة "تشاينا ديلي" أن السلطات في تشونغتشينغ مددت العطلات المدرسية لجميع رياض الأطفال والمدارس الابتدائية والثانوية، وأيضًا لأكثر من اثنتي عشرة كلية وجامعة، لضمان سلامة وصحة المعلمين والطلاب في ظل الحرارة الشديدة.

تأثيرات الاحتباس الحراري وتوقعات الخريف

الصين، باعتبارها أكبر مصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري، تلعب دورًا كبيرًا في تغير المناخ العالمي. تعهدت بكين بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى ذروتها بحلول عام 2030، والوصول إلى الصفر الصافي بحلول عام 2060.

وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الصينية، كان متوسط درجات حرارة الهواء في أغسطس في ثماني مقاطعات ومناطق ومدن هو الأكثر سخونة لنفس الفترة منذ بدء التسجيل.

تشمل هذه المناطق مدينة شنغهاي الكبرى، ومقاطعات جيانغسو، وخبي، وهاينان، وجيلين، ولياونينغ، وشاندونغ، بالإضافة إلى منطقة شينجيانغ الشمالية الغربية.

التوقعات المستقبلية

ورغم أن من المتوقع أن تنحسر الحرارة في معظم أنحاء الشمال مع بدء فصل الخريف، إلا أن هيئة الأرصاد الجوية حذرت من أنه من المبكر أن تنتهي الموجة تمامًا.

يتوقع العلماء أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق بالنسبة للأرض، بسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وقالت خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ (C3S) إن شهر يوليو كان ثاني أكثر شهر دفئًا في سجلات التاريخ منذ عام 1940، وكان أكثر برودة قليلًا من يوليو 2023.