إطلاق نار بالقرب من القنصلية الإسرائيلية في ميونخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 10:28 صباحاً - أعلنت شرطة مدينة ميونخ الألمانية عن حدوث هجوم كبير في وسط المدينة، بالقرب من القنصلية العامة لإسرائيل، قائلة إن الضباط أطلقوا النار وأصابوا شخصًا مشبوهًا، في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس؛ كما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وقالت شرطة ميونخ، في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي: "تجري حاليًا عملية كبيرة في منطقة شارع برينيرشتراسه وساحة كاروليننبلاتز. نحن في الموقع مع العديد من الضباط."، وطلبت من الجمهور تجنب الوجود في المنطقة.

وقالت الشرطة أيضا إنه تم إرسال طائرة هليكوبتر إلى المنطقة لإعطائهم نظرة أفضل على الوضع. وأنه، نظرًا للوضع الحالي، تمت زيادة عدد أفراد الشرطة بنطاق القنصلية الإسرائيلية.

وأضافت شرطة ميونخ أن "رجال الشرطة أطلقوا النار على شخص مشتبه به في منطقة كاروليننبلاتز، وتوفي هذا الشخص في العملية"، مضيفين أن "منطقة واسعة حول نطاق الحادث تم إغلاقها".

وقالت الشرطة: "لا توجد حاليًا أي مؤشرات على وجود أشخاص آخرين مشبوهين على صلة بهذه التعبئة. ويوجد العديد من الضباط في الموقع ويجرون التحقيقات. وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل لاحقًا".