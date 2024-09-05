نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقتل نجل زكريا الزبيدي و5 آخرين في قصف إسرائيلي بطائرات مسيرة على طوباس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون وسط اقتحام قوات إسرائيلية لمحافظة طوباس بالضفة الغربية.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" ذكرت في وقت سابق أن 5 فلسطينيين على الأقل قتلوا جراء قصف إسرائيلي لمركبة في طوباس.

وأشارت الوكالة إلى أن ضحايا القصف الإسرائيلي للمركبة هم أحمد فواز فايز أبو دواس ( 24 عاما)، ومحمد عوض سالم أبو جمعة (30 عاما)، وقصي مجدي عبد الله عبد الرازق (26 عاما)، ومحمد نظمي أبو زاغة (23 عاما)، ومحمد زكريا محمد الزبيدي (21 عاما) والأخير هو نجل القيادي الفتحاوي الأسير زكريا الزبيدي.

وزكريا الزبيدي هو قيادي في كتائب شهداء الأقصى وهو أحد أبرز الأسرى الفلسطينيين الذين تمكنوا من الفرار من سجن إسرائيلي في سبتمبر 2021 عبر حفر نفق يمتد إلى خارجه.

وتمكن 6 أسرى فلسطينيين من حفر نفق من داخل السجن إلى خارجه، هربوا من خلاله في طريقة وصفت بالسينمائية، وشكل الأمر اختراقا أمنيا كبيرا، خاصة أن السجن كان يصنف بأنه واحد من أكثر سجون العالم تحصينا.

وأفاد مراسلنا بأن الجيش الإسرائيلي انسحب، اليوم الخميس، بشكل كامل من مدينة طولكرم ومخيميها بعد عملية عسكرية واسعة.

ومنذ الثامن والعشرين من أغسطس الماضي، بدأت القوات الإسرائيلية عدوانا واسعا على الضفة الغربية، خاصة شمالها، ما أسفر حتى اللحظة عن مقتل 39 مواطنا، بينهم 21 من محافظة جنين، و8 من طولكرم، و7 من طوباس، و3 من الخليل، ما يرفع حصيلة القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 699.