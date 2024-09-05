نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبنان تواصل عمليات إخلاء بلدات شمالية من النازحين السوريين في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تواصل الأجهزة الأمنية في لبنان عمليات إخلاء بعض القرى والبلدات من النازحين السوريين وذلك بناء على قرارات قضائية.
وقد أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه "في إطار متابعتها لموضوع النازحين السوريين في الشمال، الذين يشغلون عقارات بصورة غير قانونية، قامت دوريات من أمن الدولة في الشمال- مكتب زغرتا، بإخلاء بلدتي عرجس وكفرزينا من النازحين السوريين، حيث أخلت نحو 10 مساكن و50 نازحا".
وأشارت في بيان، إلى أن "أمن الدولة في الشمال- مكتب أميون، قام أيضا بإخلاء بلدة كفرعقا في قضاء الكورة، من النازحين السوريين المخالفين".