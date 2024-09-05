ألمانيا تكشف هوية منفذ حادث القنصلية الإسرائلية في ميونخ

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 5 سبتمبر 2024 04:34 مساءً - كشفت السلطات الألمانية عن هوية منفذ حادث استهداف القنصلية الإسرائلية في ميونخ صباح اليوم، لافتة إلى أن الحادث ربما كان مرتبطًا بذكرى هجوم الألعاب الأولمبية.

وأعلنت شرطة ميونخ، في تغريدة عبر صفحتها الرسمية بمنصة (X) أن المشتبه به في إطلاق النار على القنصلية الإسرائيلية تم تحديده على أنه مواطن نمساوي يبلغ 18عامًا ومقيم في النمسا.

وأفادت وزارة الداخلية الألمانية بأن الحادث كان المقصود به استهداف القنصلية الإسرائيلية ولم تعرف دوافعه بعد.

وفي وقتٍ سابق، قالت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيرز إن استهداف القنصلية الإسرائيلية في ميونخ، "حادثٌ خطير"، مشددة على أن حماية المنشآت الإسرائيلية لها أولوية قصوى.

استهداف القنصلية الإسرائيلية في ميونخ

وأعلنت الشرطة الألمانية مقتل المشتبه به في حادث إطلاق النار الذي وقع قبل قليل، قرب مركز توثيق النازية بمحيط القنصلية الإسرائيلية في ميونيخ.

قالت شرطة ميونخ إن المشتبه به كان يقود سيارة وأطلق النار على الشرطة بمحيط القنصلية الإسرائيلية، لافتة إلى أن ضباط شرطة ميونخ أطلقوا النار بعد رؤية شخص يحمل سلاحًا.

وفرضت الشرطة الألمانية، تعزيزات أمنية في محيط القنصلية الإسرائيلية بعد الحادث، مؤكدة أنه لا دليل على وجود مشتبهين آخرين.

وأجرت شرطة ميونخ عدة لقاءات مع شهود العيان بموقع الحادث، إضافة إلى إجراءات التحقيق الجنائي.

من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنه لا إصابات بين طاقم القنصلية في ميونخ جراء إطلاق النار.