نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمم المتحدة تطالب بتوفير 13 مليون دولار لليمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، الخميس، نداءً عاجلًا لتوفير أكثر من 13 مليون دولار، من أجل إغاثة 50 ألف أسرة متضررة من الفيضانات في اليمن.

وقالت المنظمة الأممية: "تسببت فيضانات شديدة على مدار شهر أغسطس الماضي في دمار وخراب أثر سلبًا على آلاف الأسر الضعيفة في عدة محافظات يمنية".

وأشار البيان إلى "التأثير المتزايد الضار للتغير المناخي على الجماعات الأكثر ضعفًا مثل آلاف النازحين داخليًا، الذين نزح العديد منهم أكثر من مرة، وتركوا الآن دون أي ممتلكات بسبب تناقص موارد الاستجابة الإنسانية".

وذكر أن" المنظمة الدولية للهجرة تسعى للحصول على 13 مليونًا 265 ألفًا و650 دولارًا لفترة 6 أشهر، ولدعم 50 ألف أسرة متضررة عدد أفرادها 350 ألف شخص يعيشون في مناطق عالية الخطورة في محافظات مآرب والحديدة، وصنعاء، وإب وتعز".

وتابع: "على الرغم من جهود الاستجابة، هناك احتياج لتمويل إضافي للتعامل مع الاحتياجات المتزايدة بشكل متسارع، حيث من المتوقع حدوث مزيد من الأحداث الجوية القاسية طوال شهر سبتمبر".

وقال: "تحدث هذه الأحوال الجوية العنيفة غير المسبوقة وسط تفشي الأمراض المنقولة بالمياه في مختلف أنحاء اليمن، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض ويزيد من الضغط على قدرات المرافق الصحية المحدودة".

يشار إلى أن نحو 200 شخص لقوا حتفهم فضلًا عن إصابة المئات جراء الفيضانات في عدة محافظات يمنية، منذ مطلع أغسطس الماضي، وسط تحذيرات أممية مستمرة من عواقب استمرار موسم الأمطار خلال سبتمبرالجاري في البلد الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.