العالم اليوم - رويترز: أوبك+ تؤجل زيادة إنتاج النفط المقررة في أكتوبر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 5 سبتمبر 2024 05:24 مساءً - قال مصدران في تحالف أوبك+ لرويترز، الخميس، إن التحالف اتفق على تأجيل زيادة إنتاج النفط التي كانت مقررة في أكتوبر لمدة شهرين، وذلك بعد أن تراجعت أسعار الخام إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر.

وتشهد أسعار النفط وفئات أصول أخرى تراجعات بسبب مخاوف من ضعف الاقتصاد العالمي وصدور بيانات مقلقة من الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم.

وقال المصدر لرويترز إن القرار كان مرجحا، وأوضح أنه جاء لتحقيق التوازن في السوق عبر تأجيل الزيادة".

وارتفعت أسعار النفط بعد أنباء عن التأجيل المحتمل لزيادة الإنتاج.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 73 دولارا للبرميل اليوم الخميس لكنها ظلت قريبة من أدنى مستوياتها منذ ديسمبر.

وخفضت أوبك+ الإنتاج إجمالا بنحو 5.86 مليون برميل يوميا، أو ما يعادل 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.