نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الناتو يبحث إمكانية السماح لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى لضرب أهداف روسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، إن الحلف يناقش استخدام كييف لصواريخ بعيدة المدى، ووصف أنه من المهم بالنسبة لأوكرانيا أن تصل إلى أهداف عسكرية على الأراضي الروسية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن ستولتنبرغ قوله في تصريح يوم الخميس، بأوسلو إن "هناك نقاشا حول هذا الموضوع داخل حلف شمال الأطلسي.. من المهم أن تتاح لأوكرانيا الفرصة للوصول إلى أهداف عسكرية على الأراضي الروسية".

وفي حديثه عن الهجوم الذي شنته قوات كييف على منطقة كورسك الروسية قال إنه من الصعب تحديد كيف سيتطور الوضع في المستقبل.

وأشار ستولتنبرغ إلى أن بعض دول التحالف، بما في ذلك بريطانيا، نقلت الأسلحة في البداية إلى كييف "دون أي قيود"، كما منحت فرنسا أوكرانيا الإذن باستخدام صواريخ "Storm Shadows/Scalps" بعيدة المدى لضرب المناطق الروسية.

وفي منتصف يوليو الماضي، قال البنتاجون إن الولايات المتحدة لن تسمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "ATACMS" الأمريكية لشن ضربات "عميقة" ضد روسيا، لكن هذا قد يتغير.

وحذرت روسيا باستمرار من أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية وتشرك دول الناتو بشكل مباشر في الصراع.

وقالت موسكو إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب قوات أوكرانية في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.

وأكدت روسيا أن إمداد الدول الغربية لكييف بالأسلحة لن يغير الوضع على أرض المعركة، بل سيؤدي إلى إطالة أمد الصراع ومزيد من تدمير أوكرانيا.