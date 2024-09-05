نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السويد تعلن تخصيص 49 مليون دولار لإمدادات الطاقة في أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية السويدية، اليوم الخميس، أن ستوكهولم خصصت 500 مليون كرونة (49 مليون دولار) لضمان إمدادات الطاقة في أوكرانيا.

وجاء في بيان على الموقع الإلكتروني للحكومة السويدية: "قررت الحكومة تخصيص 500 مليون كرونة سويدية إضافية لضمان إمدادات الحرارة والطاقة في أوكرانيا"، موضحة أن "الاستثمار يشمل توربينين غازيين لإنتاج الكهرباء في المرحلة الأولى".

وذكرت وزارة الخارجية السوديدة أنه وفقا لتقديرات البنك الدولي، فإن المساعدة المخصصة ستساعد في توليد الكهرباء لـ 185 ألف شخص، والتي تعد حاليا واحدة من أكبر مساهمات السويد في إمدادات الطاقة في أوكرانيا.

في يونيو الماضي، قال فلاديمير زيلينسكي، متحدثا في منتدى في برلين، إنه تم تدمير 9 غيغاوات من قدرة توليد الطاقة في أوكرانيا، وهذا يمثل 80% من توليد الطاقة الحرارية وثلث توليد الطاقة الكهرومائية.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة الأوكراني غيرمان غالوشينكو إن أوكرانيا فقدت نصف قدرتها على توليد الكهرباء، وأن هذا لن يكون كافيا للاستمرار في فصل الشتاء، كما أن واردات الكهرباء لم تكن كافية لتغطية العجز.

وصرح مدير المركز الأوكراني لأبحاث الطاقة، ألكسندر خارتشينكو، بأن انقطاع التيار الكهربائي المتتالي في أوكرانيا سيستمر من سنتين إلى ثلاث سنوات أخرى.