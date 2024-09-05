نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب: العقوبات الأمريكية تضعف مكانة الدولار في العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب أن العقوبات الأمريكية تتسبب في إضعاف مكانة الدولار في العالم.

وقال ترامب في النادي الاقتصادي في نيويورك: "أنا أفرض العقوبات وأرفعها في أسرع وقت ممكن لأنها تقتل في نهاية المطاف الدولار وكل ما يمثله".

وأضاف: "علينا أن نستمر في كوننا عملة عالمية، وأعتقد أن هذا مهم". مشيرا إلى أنه من الضروري "تطبيق عقوبات قوية على الدول التي تستحقها، ثم رفعها بعد ذلك" على حد قوله.

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق من اليوم الخميس، خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك، أن ترامب فرض عددا كبيرا من العقوبات على روسيا، وأعرب عن أمله في ألا تكرر المرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس ذلك في حال فوزها.

كما شدد بوتين على أن روسيا لا تتبع سياسة التخلي عن الدولار لكن حظر التعاملات بالعملة الأمريكية دفعنا إلى استخدام عملات أخرى.