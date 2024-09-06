نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع التركية: تحييد عشرات المسلحين شمالي سوريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع التركية، "بتحييد 8 عناصر من مسلحي حزب العمال الكردستاني بمنطقة عملية "درع الفرات" شمالي سوريا"

وقالت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة "مواصلة القوات المسلحة التركية عملياتها في المنطقة لغاية تحييد آخر إرهابي".

وأكدت أن تركيا "لن تسمح بإقامة ممر إرهابي على حدودها الجنوبية".

وأمس الخميس ذكرت الاستخبارات التركية أنها حيدت قياديا بتنظيم حزب العمال الكردستاني يدعى متين دينتش خلال "عملية نوعية" بمدينة القامشلي شمال شرق سوريا.

وكانت القوات التركية نفذت بالتعاون مع الجيش السوري عدة عمليات عسكرية شمالي سوريا، من بينها "درع الفرات" في 2016 و"غضن الزيتون" عام 2018 و"نبع السلام" 2019 ضد تنظيمي "داعش" و" حزب العمال الكردستاني