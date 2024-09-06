العالم اليوم - روسيا: على الناس أن يفسروا بأنفسهم تعليق بوتين عن دعم هاريس

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 6 سبتمبر 2024 02:26 مساءً - قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، عند سؤاله عما إذا كان الدعم الذي أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكاملا هاريس المرشحة لرئاسة الولايات المتحدة حقيقي أم مجرد مزحة، إنه أمر يتعين على الناس أن يخمنوه بأنفسهم.

وكان بوتين قال، خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك أمس الخميس، إنّ الرئيس الأميركي جو بايدن "أوصى ناخبيه بدعم هاريس، لذا سندعمها أيضا".

وأضاف "ثانيا، لديها ضحكة معبّرة ومعدية تظهر أنّها في وضع جيد".

وأشار إلى أن ضحكتها "التي تنشر البهجة" هي السبب الذي ربما يجعلها أقل ميلا نحو توقيع عقوبات على روسيا.

وكان بوتين يبتسم وهو يدلي بتعليقه، وهو واحد من بين عدة تعليقات ساخرة على ما يبدو أدلى بها فيما يتعلق بالحملة الأميركية.

ولدى سؤاله عما إذا كان بوتين جادا، أجاب بيسكوف "عندما يسأل عن الشؤون الدولية، يعلق عليها. أما بالنسبة لهذه النبرة، على الأشخاص المهتمين في الخارج محاولة تفسير ذلك".

وقال البيت الأبيض، أمس الخميس، إن بوتين يتعين عليه أن يتوقف عن التعليق على انتخابات نوفمبر.

وقال بيسكوف إن أولوية بوتين هي رفاهية روسيا وإن "الشؤون الأميركية لا يمكن أن تكون، وليست، مبعث قلق لتوضع على رأس جدول أعمال الرئيس".