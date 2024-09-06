استشهاد 4 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين غرب النصيرات

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أحمد جودة - القاهرة - أفاد الدفاع المدني في غزة، اليوم الجمعة، باستشهاد 4 فلسطينيين بينهم أطفال، بقصف إسرائيلي استهدف خيام النازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وقال جهاز الدفاع المدني إن القوات الإسرائيلية قصفت خياما للنازحين في منطقة أرض أبومهادي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل فلسطينيتين اثنتين وطفلتين أيضا.

هذا وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن فلسطينيا قتل وجرح آخرون بقصف وغارات إسرائيلية على منزل في حي الدرج شرقي مدينة غزة، وعلى حي الزيتون جنوب شرقي المدينة.

وكانت مصادر طبية فلسطينية أكدت مقتل 12 فلسطينيا منذ فجر اليوم الجمعة في غارات إسرائيلية متفرقة استهدفت منازل بقطاع غزة، بينهم 6 فلسطينيين قتلوا جراء استهداف منزل يعود لعائلة راضي في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، وسيدة وابنتها قتلوا في محيط المستشفى الميداني الأردني في المدينة.

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ336، فيما قالت وزارة الصحة في غزة في آخر تحديث لأرقامها الخميس، إن "حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفعت إلى 40878 شهيدا و94454 مصابا منذ 7 أكتوبر الماضي".

