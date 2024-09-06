نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حماس تبث مقطع فيديو لأسير جديد قتل ضمن الرهائن الستة في رفح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة مقطع فيديو جديدا لأحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، يدعى ألموغ ساروسي من رعنانا، اتهم فيه الحكومة الإسرائيلية بالإهمال ودعا الإسرائيليين للتظاهر.

وقال ساروسي الذي قتل ضمن الرهائن الستة في رفح قبل أيام، "أنا والمخطوفون الآخرون كنا المقصودين بالاستهدافات"، متوجها للحكومة الإسرائيلية والجيش وأجهزة الأمن بالقول: "فشلتم وأهملتمونا في 7 أكتوبر وأنتم تواصلون الإهمال والفشل في عمليات تحرير كاذبة".

وأعلن الجيش الإسرائيلي يوم 31 أغسطس المنصرم، العثور على جثث 6 أسرى كانوا لدى "حماس" بينهم روسي وأمريكي.

وفي إسرائيل، يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو غضبا وضغوطا متزايدة من عائلات الأسرى، حيث يشارك مئات الآلاف من المحتجين في احتجاجات متكررة على مستوى البلاد.