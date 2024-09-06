نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عام على زلزال الحوز.. تسجيل 10 آلاف هزة ارتدادية في مناطق مختلفة من المغرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب ناصر جبور أن المملكة سجلت 10 آلاف هزة ارتدادية منذ زلزال 8 سبتمبر 2023 الذي ضرب منطقة الأطلس الكبير وبلغت قوته 7 درجات على مقياس ريختر.

وأوضح جبور أن الهزات الارتدادية بالأطلس الكبير لا يزال نشاطها مستمرا لحد الآن حيث تتأرجح أعدادها بين الارتفاع والانخفاض يوميا، مشيرا إلى تسجيل مئات الهزات بعد الزلزال، في حين يقدر عددها الآن بالعشرات.

وأضاف أن أقوى هزة ارتدادية خلال هذه السنة من 8 سبتمبر 2023 إلى اليوم تم تسجيلها بعد 20 دقيقة من حدوث الزلزال وبلغت قوتها 5.7 درجات على سلم ريختر.

وذكر أنه تم تسجيل نحو 8 هزات فاقت درجاتها 5 درجات، بينما اليوم لا تتجاوز قوة الهزات 3 درجات ونصف الدرجة.

وأشار المسؤول إلى أن الهزات الارتدادية غطت مساحة أوسع من البؤرة الرئيسية للزلزال في منطقة الحوز إذ تم تسجيلها بأقاليم أخرى منها شيشاوة وتارودنات وورزازات ومراكش وأغادير وأزيلال.

وأكد أن كل هذه المناطق دخلت في نشاط زلزالي مستمر لحد الآن لكنه متفاوت وينتقل من مكان إلى مكان آخر ويتأرجح بين الهدوء والنشاط.

ووفقا لجبور من المتوقع استمرار هذه الهزات رغم انخفاضها من حيث العدد، مبينا أنها ستستمر لبضعة أشهر أخرى.

وأفاد ناصر جبور بأن المعهد الوطني للجيوفيزياء يقوم بتحيين خرائط الزلازل باستمرار.

وكشف أنه يتم حاليا تهيئة سبع محطات جديدة للرصد مع تزويد أخرى بتجهيزات حديثة، مبرزا أن عدد المحطات الثابتة في المغرب 41 محطة بمختلف جهات المملكة، إضافة إلى 5 محطات متنقلة فضلا عن 6 أخرى في الجنوب.

يذكر أن زلزال الحوز أسفر عن وفاة 2960 شخصا وتدمير المباني السكنية والطرق، حيث وجد عناصر الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى المناطق المتضررة التي تقع وسط تضاريس جبلية صعبة زاد صعوبتها انقطاع الطرق وانهيارها.

وقدرت الحكومة عدد المتضررين بنحو 2.8 مليون نسمة وبلغ عدد القرى التي طالها الدمار 2939 قرية، كما أن ما لا يقل عن 59 ألفا و674 منزلا انهارت جراء الزلزال، 32% منها انهارت بالكامل.